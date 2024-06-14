«Ъ» узнал о планах бесплатно пускать участников СВО в музеи, театры и кинотеатры

Участники боевых действий на Украине и члены их семей могут получить бесплатный доступ в музеи, театры и кинотеатры, причем за счет самих культурных учреждений, а не бюджета, сообщает "Коммерсантъ" ("Ъ") со ссылкой на источники.
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