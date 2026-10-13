В библиотеке №62 открылась выставка И. Ван Коркина

В библиотеке №62 на Проспекте Мира, дом 180, открылась выставка работ художника И. Ван Коркина. Автор объединил кубизм и сюрреализм, создав свой уникальный стиль — «кубистический фовизм».
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