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Уоллес: если в бою уничтожат 14 британских танков Challenger 2, то Лондон готов поставить Украине новые

Уоллес: если в бою уничтожат 14 британских танков Challenger 2, то Лондон готов поставить Украине новые

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон отправит на Украину дополнительные танки Challenger 2, если в бою будут уничтожены те 14 боевых машин, что уже обещаны Киеву.

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