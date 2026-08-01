Цикл лекций об истории развития отечественного дизайна пройдет на столичных электросудах

ГКУ «Организатор перевозок» столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Всероссийским музеем декоративного искусства запускают цикл лекций, посвященный истории отечественного дизайна.
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