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Закон, порядок, государство

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Радио Дача помогло приморцам "Стать настоящими Дедами Морозами"

Радио Дача помогло приморцам "Стать настоящими Дедами Морозами"

По доброй традиции Радио Дача Владивосток (104,7 FM) совместно с Приморским краевым театром кукол, провело пятую, юбилейную благотворительную акцию "Стань настоящим Дедом Морозом" (0+), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

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