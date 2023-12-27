Радио Дача помогло приморцам "Стать настоящими Дедами Морозами"

По доброй традиции Радио Дача Владивосток (104,7 FM) совместно с Приморским краевым театром кукол, провело пятую, юбилейную благотворительную акцию "Стань настоящим Дедом Морозом" (0+), сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
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