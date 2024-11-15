«Блатные батальоны». Почему украинских «людоловов» не пошлют в окопы

Денис Давыдов 14 ноября 2024 г. Истинные настроения в обществе украинская власть, надо отдать ей должное, регулярно фиксирует, а потому гнев дежурных спикеров внезапно обрушился на сотрудников бывших военкоматов — ныне ТЦК.
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