«Блатные батальоны». Почему украинских «людоловов» не пошлют в окопы

Денис Давыдов 14 ноября 2024 г. Истинные настроения в обществе украинская власть, надо отдать ей должное, регулярно фиксирует, а потому гнев дежурных спикеров внезапно обрушился на сотрудников бывших военкоматов — ныне ТЦК.