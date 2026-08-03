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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 3 августа (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 3 августа (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Евгений Биятов 10:30 Бойцы 58‑й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сорвали ротацию ВСУ на Запорожском направлении В ходе боевой работы операторы БпЛА выявили замаскированный опорный пункт противника.

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