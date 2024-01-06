Видео: Истребитель ВСУ ударил американской ракетой по своим позициям

Накануне в Сети появились видео, снятые украинскими артиллеристами, на которых видно обломки ракеты противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM американского производства, которая была запущена с украинского самолета и нанесла мощный удар по позициям бандеровцев.
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