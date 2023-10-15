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На пульсе времени

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Как сказал один нехороший человек: "Мы оказались в воронке истории".

Как сказал один нехороший человек: "Мы оказались в воронке истории".

Не называю имен, на них нервно реагируют администраторы - лишь оговорюсь, что гражданин, комментарий которого на ваш суд я хочу предоставить - в Российской Федерации считается ни много не мало: террористом и экстремистом.

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