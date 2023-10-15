Как сказал один нехороший человек: "Мы оказались в воронке истории".

Не называю имен, на них нервно реагируют администраторы - лишь оговорюсь, что гражданин, комментарий которого на ваш суд я хочу предоставить - в Российской Федерации считается ни много не мало: террористом и экстремистом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии