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Ученые нашли «ртутную бомбу» в вечной мерзлоте Арктики — чем это чревато

Ученые нашли «ртутную бомбу» в вечной мерзлоте Арктики — чем это чревато

Опасное вещество было заключено во льдах на протяжении тысячелетий. Северо-Восточный национальный парк Гренландии, фото: Jane Rix«Гигантская ртутная бомба, готовая взорваться» — так охарактеризовали свое открытие ученые из Университета Южной Калифорнии во главе с профессором Джошем Уэстом.

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