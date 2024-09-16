Опасное вещество было заключено во льдах на протяжении тысячелетий. Северо-Восточный национальный парк Гренландии, фото: Jane Rix«Гигантская ртутная бомба, готовая взорваться» — так охарактеризовали свое открытие ученые из Университета Южной Калифорнии во главе с профессором Джошем Уэстом.