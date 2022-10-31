Краевой чемпионат и первенство по самбо покорила сборная Уссурийска

С 28 по 30 октября во Владивостоке проходили первенство и чемпионат Приморского края по самбо. Красоту борьбы продемонстрировали спортсмены из Уссурийска, завоевав при этом восемь медалей турнира, сообщает ИА UssurMedia.
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