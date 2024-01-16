В мэрии оправдываются, пока в ЕДДС продолжают игнорировать разгневанных новосибирцев

В мэрии уверяют, что сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы работают круглосуточно. А то, что ранее новосибирцы не могли дозвониться диспетчерам, в городской администрации оправдали перегрузкой системы из-за коммунальной аварии.
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