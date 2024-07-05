Бастрыкину представят доклад о стрельбе и ранении подростка в Невинномысске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела, которое возбудили после того, как в Невинномысске Ставропольского края 16-летний подросток получил ранение в ходе стрельбы.
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