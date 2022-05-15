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Тимо Вернер: «Я мог перейти в «Ливерпуль», но выбрал «Челси» и выиграл ЛЧ. Не худшее решение»

Тимо Вернер не жалеет, что выбрал «Челси» вместо «Ливерпуля». «Когда я играл за «РБ Лейпциг», у меня была возможность перейти в Премьер-лигу.

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