Вопрос о восстановление статуса РУСАДА может быть рассмотрен в 2024 году

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинов рассказала, что вопрос о восстановление статуса организации может быть рассмотрен в 2024 году, передает "Спорт-Экспресс".
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