❕Ровно 80 лет назад «Артек» был освобождён от гитлеровских войск О важной дате в боевой летописи освобождения Крыма напомнил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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❕Ровно 80 лет назад «Артек» был освобождён от гитлеровских войск О важной дате в боевой летописи освобождения Крыма напомнил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.