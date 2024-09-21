В Пулково задержали пять, и отменили шесть рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково произошли задержки пяти рейсов и полная отмена шести других. В петербургском аэропорту Пулково 21 сентября зафиксированы задержки пяти авиарейсов и отмена еще шести.
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