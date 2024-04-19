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Сотрудники Староюрьевской больницы пожаловались на необеспечение их средствами индивидуальной защиты

Сотрудники Староюрьевской больницы пожаловались на необеспечение их средствами индивидуальной защиты

Прокуратура Староюрьевского района провела проверку по коллективному обращению сотрудников местной больницы.

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Комментарии
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Игорь Человек
А можно подумать, что в регионах,  где то особенно по другому:)
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18 час.
Галина 123
А почему не проверили укомплектованность медицинских учреждений квалифицированными специалистами и уровень их заработной платы. Моя малая Родина, родня в Старо-Юрьево живет. Говорят, что  болеть очень дорого обходится. Поликлиники что  взрослая, что детская без врачей, надо в Мичуринск ехать за 60 км. Скорую помощь не дождёшься, потому что врачей, фельдшеров очень мало, а зона обслуживания не маленький район. Специалисты не задерживаются из-за низкой заработной платы, Остались одни врачи- пенсионеры. Бросили народ на выживание. Центр России, а бардак в здравоохранении как у чёрта на куличках. ПОЗОРИЩЕ! А за программу повышения рождаемости лучше и не вспоминать.
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17 час.

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