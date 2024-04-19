Сотрудники Староюрьевской больницы пожаловались на необеспечение их средствами индивидуальной защиты

Галина 123

А почему не проверили укомплектованность медицинских учреждений квалифицированными специалистами и уровень их заработной платы. Моя малая Родина, родня в Старо-Юрьево живет. Говорят, что болеть очень дорого обходится. Поликлиники что взрослая, что детская без врачей, надо в Мичуринск ехать за 60 км. Скорую помощь не дождёшься, потому что врачей, фельдшеров очень мало, а зона обслуживания не маленький район. Специалисты не задерживаются из-за низкой заработной платы, Остались одни врачи- пенсионеры. Бросили народ на выживание. Центр России, а бардак в здравоохранении как у чёрта на куличках. ПОЗОРИЩЕ! А за программу повышения рождаемости лучше и не вспоминать.