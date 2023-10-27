NYT: Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу

Командование армии Израиля разработало окончательный план наземной операции в секторе Газа, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать документ, разозлив тем самым старших офицеров.
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