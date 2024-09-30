Должников хотят предупреждать о рисках банкротства в рекламе

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин раскрыл в колонке для «Парламентской газеты» основные положения законопроекта о регулировании рекламы услуг, связанных с банкротством граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии