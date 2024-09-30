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Парламентская газета

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Должников хотят предупреждать о рисках банкротства в рекламе

Должников хотят предупреждать о рисках банкротства в рекламе

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин раскрыл в колонке для «Парламентской газеты» основные положения законопроекта о регулировании рекламы услуг, связанных с банкротством граждан.

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