Путин протестировал новый автомобиль Volga в Нижнем Новгороде

Президент Владимир Путин посетил Нижний Новгород, где протестировал новый автомобиль Volga и выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени», подчеркнув важность внедрения отечественных технологий от Калининграда до Владивостока.
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