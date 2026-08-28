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Царьград

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Путин протестировал новый автомобиль Volga в Нижнем Новгороде

Путин протестировал новый автомобиль Volga в Нижнем Новгороде

Президент Владимир Путин посетил Нижний Новгород, где протестировал новый автомобиль Volga и выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени», подчеркнув важность внедрения отечественных технологий от Калининграда до Владивостока.

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