Зампрокурора Омской области назначен кировчанин с педагогическим образованием Евгений Бельтюков. Он сменил на этом посту Дмитрия Егорова.
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Зампрокурора Омской области назначен кировчанин с педагогическим образованием Евгений Бельтюков. Он сменил на этом посту Дмитрия Егорова.