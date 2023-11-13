Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ЭТО СПОСОБ УДЕРЖАТЬ НЕ ВСЕХ СОГЛАСНЫХ ПРИБАЛТОВ В РУКАХ НАТО. В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПОЛНО ПОЛИТИЧЕСКИХ ЕВНУХОВ И ПОЧ...НАТО угрожает бло...
  • Алекс Архипов
    Англосаксы рулят.Почему русских на...
  • Нина Бакалина
    Нильсен,  а  это  кто???  Откуда  выскочил,  или  его  кто-то  кусанул  в  причинное  место???  Или  он  выскочка  и ...НАТО угрожает бло...

Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Политнавигатор Бежавший из России либеральный галерист и политтехнолог Марат Гельман, как и все остальные представители «русских либералов», должны вымаливать прощение у украинцев, прежде, чем въезжать на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДБ
Дмитрий Боев
Вот и в Европе свои любители тактики BLM появились. Конечно, пусть покланяется. И ещё ботинки почистит. Лучше языком: он же революционер. Марат, понимаешь.
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх