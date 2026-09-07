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Царьград

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Эмма Наварро победила Анну Калинскую на US Open 07.09.2026

Эмма Наварро победила Анну Калинскую на US Open 07.09.2026

07 сентября 2026 года Анна Калинская уступила Эмме Наварро в четвертом круге US Open в Нью-Йорке. Наварро победила со счетом 6:4, 6:2 и выйдет в четвертьфинал, где сыграет против Джессики Пегулы.

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