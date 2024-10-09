Антимракобес: н...
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  • Владимир
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Вещество из виноградной кожуры поможет бороться с повышенной тревожностью при хроническом стрессе

Вещество из виноградной кожуры поможет бороться с повышенной тревожностью при хроническом стрессе

Биологи выяснили, что ресвератрол — природное соединение, содержащееся в кожуре винограда и других плодов, — помогает восстановить нарушенные из-за стресса молекулярные связи между мозгом и печенью и избежать повышенной тревожности у крыс.

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