Андрей Марочко: События в Харьковской области развиваются «динамино»

Несколько дней продолжается наступление российских войск на территории Харьковской области. Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко прокомментировал действия российской армии, пишет ИА RuNews24.
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