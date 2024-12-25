18 автоподставщиков задержали в Крыму

Фото: пресс-служба МВДСотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым и следственных подразделений полиции задержали 18 жителей полуострова, подозреваемых в крупном мошенничестве в сфере страхования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии