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«Батальон тягнибоковцев наголову разбит, но его заставляют воевать» – военный укро-пропагандист

«Батальон тягнибоковцев наголову разбит, но его заставляют воевать» – военный укро-пропагандист

Сформированный из националистов запрещенной в РФ партии батальон «Свобода» понес огромные потери, но его не отпускают на ротацию и заставляют воевать в подчинении корпуса «Азов» (запрещен в РФ).

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