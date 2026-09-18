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ФедералПресс

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Хитрость Британии не сработала: Путин сорвал планы Запада по Украине

Хитрость Британии не сработала: Путин сорвал планы Запада по Украине

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сделал заявление, которое британские СМИ назвали «самым сильным предупреждением с начала конфликта».

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