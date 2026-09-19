ФРС впервые за три года повысила ставку

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) единогласно проголосовал за повышение ставки на 25 базисных пунктов.
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