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ИА Реалист

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ФРС впервые за три года повысила ставку

ФРС впервые за три года повысила ставку

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) единогласно проголосовал за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

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