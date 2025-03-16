Вчера американско-британский альянс провел комплексную разведывательную операцию у берегов Крымского полуострова © — Наверное, чтобы ускорить "перемирие"

Американцы и британцы летают у Крыма: готовимся к новым ударам? Вчера в акватории Черного моря вновь было довольно интересно: американско-британский альянс провел комплексную разведывательную операцию у берегов Крымского полуострова.
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