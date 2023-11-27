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Смотрите Реал Мадрид – Наполи на Кинопоиске, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 29 ноября

В среду, 29 ноября, сыграют Реал Мадрид и Наполи в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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