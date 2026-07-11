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NASA призналось в наличии необъяснимых космических снимков

NASA призналось в наличии необъяснимых космических снимков

Человечество снова оказалось перед одним из самых интригующих вопросов современной науки: существуют ли во Вселенной явления, которые пока невозможно объяснить? Новый виток дискуссии вокруг неопознанных объектов возник после заявления главы NASA Джареда Айзекмана, который сообщил о наличии у агентства космических снимков, происхождение которых специалисты пока не смогли установить.

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