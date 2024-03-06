Бракованный брак: фиктивных мужей-мигрантов отправляют на родину

Русский Империалист

А что такое случилось, что только сейчас наши доблестные правоохранители забеспокоились ? Неужто это нельзя было делать гораздо раньше ? Прошли десятки лет, замещение русских идёт полным ходом.. Что-то очень долго и сложно всё происходит. Почему не выполняется прямой приказ Верховного, чтобы в школах было не более 10% личинок чёрной плесени ? Почему в Москве и других мегаполисах число мигрантов приближается к 50% по отношению к коренным россиянам ? А это уже катастрофа. Кто-то кое-где у нас порой не выполняет прямые приказы Верховного.. 😡🇷🇺