Добрый Мир
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Добрый Мир

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Бракованный брак: фиктивных мужей-мигрантов отправляют на родину

Бракованный брак: фиктивных мужей-мигрантов отправляют на родину

2 дня назад 7K прочитали Закон усложнил жизнь поддельным семьям с иностранцами life.

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Комментарии
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Русский Империалист
А что такое случилось, что только сейчас наши доблестные правоохранители забеспокоились ? Неужто это нельзя было делать гораздо раньше ? Прошли десятки лет, замещение русских идёт полным ходом.. Что-то очень долго и сложно всё происходит. Почему не выполняется прямой приказ Верховного, чтобы в школах было не более 10% личинок  чёрной плесени ? Почему в Москве и других мегаполисах число мигрантов приближается к 50% по отношению к коренным россиянам ? А это уже катастрофа. Кто-то кое-где у нас порой не выполняет прямые приказы Верховного.. 😡🇷🇺
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11 час.
БВ
Буданов Владимир
Так он, верховный, строит для них школы! Все...
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11 час.

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