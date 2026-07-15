Цифровая идеология: можно ли запрограммировать традиционные ценности

Объективность и беспристрастность — это те качества, которые часто приписываются нейросетям. Якобы машина — нейтральный инструмент, лишенный человеческих эмоций, а значит ее решения априори более справедливые.
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