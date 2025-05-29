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Важный научный вопрос: сколько пенисов изображено на средневековом гобелене? Ученые уже несколько лет спорят об этом

Важный научный вопрос: сколько пенисов изображено на средневековом гобелене? Ученые уже несколько лет спорят об этом

﻿﻿Недавно новости на такие важные темы, как точное количество пенисов на знаменитом гобелене из Байё, не могли не распространиться в Интернете.

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