В Обнинске медведица "напала" на дрессировщика. Об этом рассказали в Телеграм-канале SHOT. В цирке "Счастье" медведица начала сильно нервничать во время выступления вместе с заслуженным артистом Олегом Красовым.
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