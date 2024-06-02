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В Обнинске медведица "напала" на дрессировщика

В Обнинске медведица "напала" на дрессировщика

В Обнинске медведица "напала" на дрессировщика. Об этом рассказали в Телеграм-канале SHOT. В цирке "Счастье" медведица начала сильно нервничать во время выступления вместе с заслуженным артистом Олегом Красовым.

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