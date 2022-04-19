Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автомобиль, в котором находился житель Подмосковья с серьезной травмой руки

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автомобиль, в котором находился житель Подмосковья с серьезной травмой руки

Инспекторы ДПС ГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» старший лейтенант полиции Андрей Гаврилов и капитан полиции Евгений Глазунов сопроводили автомобиль с истекающим кровью местным жителем до больницы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх