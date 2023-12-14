Краше мамы: дочка Климовой очаровала всех на новогоднем балу

Актриса привела Беллу на праздничное мероприятие. Екатерина Климова с дочкой Беллой Социальные сетиДочка Екатерины Климовой — Белла Социальные сетиНет сомнений, что дочка Екатерины Климовой от брака с Гелой Месхи в будущем станет большой звездой.
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