Краше мамы: дочка Климовой очаровала всех на новогоднем балу

Актриса привела Беллу на праздничное мероприятие. Екатерина Климова с дочкой Беллой Социальные сетиДочка Екатерины Климовой — Белла Социальные сетиНет сомнений, что дочка Екатерины Климовой от брака с Гелой Месхи в будущем станет большой звездой.