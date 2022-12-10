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Эмилиано Мартинес о победе Аргентины: «У нас есть яйца и страсть. Мы сделали это для 45 миллионов человек»

Эмилиано Мартинес о победе Аргентины: «У нас есть яйца и страсть. Мы сделали это для 45 миллионов человек»

Вратарь сборной Аргентины выдал эмоциональную речь после победы над Нидерландами. Аргентинцы вышли в полуфинал, победив Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3).

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