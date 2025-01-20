Согласно опросу, который мы провели среди наших подписчиков, большинство новоаннинцев планирует избавиться от лесных красавиц после Старого Нового года.
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Согласно опросу, который мы провели среди наших подписчиков, большинство новоаннинцев планирует избавиться от лесных красавиц после Старого Нового года.