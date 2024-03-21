JG: умение справляться с трудностями помогает мужчинам достичь долголетия

Ученые из медицинской школы Бостонского университета имени Чобаняна и Аведисяна обнаружили, что у мужчин, умеющих хорошо справляться с жизненными трудностями и стрессом, более высокая продолжительность жизни.
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