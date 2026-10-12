«Рожать в 60, быть отцом в 90: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Женщина может рожать до 60 лет, мужчина — становиться отцом до 90», — фраза академика РАН Геннадия Онищенко разошлась по лентам новостей и тут же стала поводом для бурных споров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Второе вторжение в Курщину – уже не слух: Тревожные данные подполья и сценарий, о котором молчат официальные сводки
- «Мы, безусловно, многонациональная страна, но, прежде всего, мы русские»: после слов Толстого возмутились «братушки» с Кавказа
- Есть в России нечего. И вообще - захолустье: Профессор из США поразила даже западников
Свежие комментарии
- «Смелости-то хват...
- «В России меня та...
- "Выкормыши" Чубай...
Деменция от атеросклероза у этого странного старичка очевидна. И она прогрессирует. Других "академиков" с более вменяемым взглядом у РАН нет. И это печально.
Старый маразматик, придурок!
Был же слушок, что Терешковой все письма носят и носят, народ просит увеличить пенсионный возраст и хочет прямо аж в 70-75 лет на пенсию выходить, а то и в 90. И Онищенко уже до этого выступал, что люди должны жить до 130 лет и более. Думается не за горами повышение очередное выхода на пенсию. Будем рожать и жить вечно!!!
А почему этого старого маразматика до сих пор выпускают в свет???
У нас почему-то так: Онищенко сказал - сразу же поднимается, пардон, ср@ч. Мы живем в демократической стране, и кому какое дело во сколько женщина решила родить ребенка, кроме докторов конечно и близких людей. Особенно в наше время, когда наиболее подходящий в репродуктивном плане возраст пришелся на 90-е и нулевые, когда люди просто выживали и рожать детей было просто страшно. А сейчас у них все есть: и квартира, и накопления кое-какие, и желание растить ребенка, и возможность уделять ему столько времени сколько необходимо. Растят же внуков, почему бы не дать жизнь и не вырастить своего ребенка. Конечно если здоровье позволяет. А злопыхатели пусть завидуют молча.
Сколько этому идиоту лет!? Надеюсь, он уже не будет плодить себе подобных!
Этот дурик ещё живой???... Его патологоанатом уже заждался, а он всё дурь тут пишет...