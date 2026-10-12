Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Рожать в 60, быть отцом в 90: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Рожать в 60, быть отцом в 90: заявление Онищенко взорвало соцсети

«Женщина может рожать до 60 лет, мужчина — становиться отцом до 90», — фраза академика РАН Геннадия Онищенко разошлась по лентам новостей и тут же стала поводом для бурных споров.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя vitaliy tabachenkov
vitaliy tabachenkov

Деменция от атеросклероза у этого странного старичка очевидна. И она прогрессирует. Других "академиков" с более вменяемым взглядом у РАН нет. И это печально.

Профиль пользователя Татьяна Махнева
Татьяна Махнева

Был же слушок, что Терешковой все письма носят и носят, народ просит увеличить пенсионный возраст и хочет прямо аж в 70-75 лет на пенсию выходить, а то и в 90. И Онищенко уже до этого выступал, что люди должны жить до 130 лет и более. Думается не за горами повышение очередное выхода на пенсию. Будем рожать и жить вечно!!!

Профиль пользователя M_Tatiana_V
M_Tatiana_V

У нас почему-то так: Онищенко сказал - сразу же поднимается, пардон, ср@ч. Мы живем в демократической стране, и кому какое дело во сколько женщина решила родить ребенка, кроме докторов конечно и близких людей. Особенно в наше время, когда наиболее подходящий в репродуктивном плане возраст пришелся на 90-е и нулевые, когда люди просто выживали и рожать детей было просто страшно. А сейчас у них все есть: и квартира, и накопления кое-какие, и желание растить ребенка, и возможность уделять ему столько времени сколько необходимо. Растят же внуков, почему бы не дать жизнь и не вырастить своего ребенка. Конечно если здоровье позволяет. А злопыхатели пусть завидуют молча.