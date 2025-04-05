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Гави об 1:1 с «Бетисом»: «Какие бы решения ни принимал арбитр, так тому и быть, мы не можем вмешиваться. Ничья оставляет горький осадок, «Барса» пропустила необязательный гол»

Встречу судил Хесус Хиль Мансано. «Мы понимали, что если победим, то увеличим отрыв. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались.

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