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Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным сроки поставки "Орешника" в Белоруссию

Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным сроки поставки "Орешника" в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не определял с российским коллегой Владимиром Путиным сроки поставки гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" в Белоруссию, поскольку "это не горит".

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