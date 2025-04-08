Тайвань регистрирует 21 военный объект Китая: обострение продолжается

Вблизи Тайваня зафиксированы 16 китайских самолетов и 5 кораблей НОАК, обостривших напряжённость. Ситуация накалилась после визита Нэнси Пелоси в августе 2022 года, что вызвало осуждение Китая и проведение военных учений.