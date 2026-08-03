Львова-Белова сообщила о состоянии девочек, раненных при атаке на Принцевку

Две девочки девяти и семи лет, которые пострадали в результате атаки ВСУ на село Принцевка в Валуйском округе Белгородской области, согласно предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.