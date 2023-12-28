KP: Киркорова могут лишить звания Народного артиста из-за голой вечеринки

ninikooo Митусова

Киркорова необходимо лишить звания народного артиста/ зачем народу такой артист?! Пусть едет в США- там его единомышленники. Как он сам себя называет Поп-король, ключевое слово первое. Билет в один конец. Никто не заметит его отсутствия, пусть еще Собчак с Нарусовой прихватят.