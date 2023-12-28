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KP: Киркорова могут лишить звания народного артиста из-за голой вечеринки

KP: Киркорова могут лишить звания народного артиста из-за голой вечеринки

Гости «голой» вечеринки, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор», включая Филиппа Киркорова, столкнулись с серьезными последствиями, сообщает kp.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Киркорова необходимо лишить звания народного артиста/ зачем народу такой артист?! Пусть едет в США- там его единомышленники. Как он сам себя называет Поп-король, ключевое слово первое. Билет в один конец. Никто не заметит его отсутствия, пусть еще Собчак с Нарусовой прихватят.
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1 д.
ninikooo Митусова
А папе Ивлеевой поздно следы лить- раньше за дочуркой нужно было приглядывать. Чем дышит? С кем дружит? Какие планы на жизнь? Вдруг ничего не случается- почва была подготовлена.
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1 д.

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