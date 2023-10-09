В Тульской области пройдет прямая линия с омбудсменом Татьяной Лариной

В Тульской области сегодня, 9 октября, состоится прямая линия с уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Лариной и представителем регионального отделения фонда Пенсионного и Социального страхования РФ.
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